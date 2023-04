Twee broers dakloos door woningbrand: 62-jarige loopt brandwonden op

Door de brand die afgelopen nacht plaatsvond in een kleine houten woning aan de Afistraat in Suriname, zijn twee broers dakloos geworden. De twee woonden al meer dan 50 jaar in de woning, die hun ouderlijk huis was.

Beide broers waren ten tijde van de brand thuis toen de brand uitbrak. Volgens de oudere broer, de 62-jarige S.D., begon de brand in zijn slaapkamer. Hij werd door de hitte wakker en maakte terstond zijn jongere broer W.D (61) wakker.

Ze probeerden nog wat spullen uit het huis te redden. Hierdoor liep S.D. brandletsel op, ondermeer in zijn gelaat. Hij werd met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Hun houten woning is compleet in as gelegd. De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek. Volgens de Surinaamse brandweer was het huis wel aangesloten op het elektriciteitsnet, maar niet tegen brand verzekerd.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.