Moeder van Roué Verveer op 81-jarige leeftijd overleden

Droevig nieuws voor Roué Verveer en zijn familie. De moeder van de bekende cabaretier is maandagavond 3 april in Suriname overleden. Ze lag ruim twee weken in coma nadat ze een zware hersenbloeding had gekregen.

De 50-jarige cabaretier is momenteel samen met zijn broer in de Surinaamse hoofdstad.

Hij liet afgelopen zaterdag 1 april via social media weten dat het niet goed met zijn moeder ging. Hij vloog die dag ongepland en met spoed naar Suriname en ging direct naar het ziekenhuis, waar zijn moeder sinds zaterdag 18 maart was opgenomen.

In het ziekenhuis waar zijn moeder in coma lag, sprak hij tot haar. Roué liet weten dat ze zijn hand stevig vastpakte, om deze daarna weer langzaam los te laten. “Het voelt als afscheid”, schreef hij over deze ervaring.

Twee dagen daarna is ze vredig ingeslapen op 81-jarige leeftijd. De redactie van Waterkant.Net wenst de familie heel veel sterkte met het verlies.