Man steekt garage tegen betaling in brand in opdracht van gedetineerde

In de zaak waarbij op 27 maart jongstleden een garage aan de Bersabalaan in Suriname in brand werd gestoken en twee auto’s en een boot verloren gingen, heeft de Surinaamse politie de 24-jarige C.S. aangehouden (foto). Hij zou de brand tegen betaling hebben gesticht op verzoek van een vriend, die in een strafinrichting vastzit.

Voor deze opdracht vroeg C.S. aan de 27-jarige D.H. om hem in de nacht van zondag 26 op maandag 27 maart naar bovengenoemd adres te brengen. Die stemde toe en gebruikte hiervoor een geleende auto. Nadat C.S. de brand had gesticht, werd hij weer door D.H. opgehaald. Voor de bewezen dienst werd D.H. betaald door C.S.

Er werd aangifte door de eigenaar gedaan, waarna de zaak voor verder onderzoek werd overgedragen aan het onderzoeksteam van Recherche Paramaribo. Tijdens het onderzoek kwam D.H. als eerst in beeld en werd in de boeien geslagen ter voorgeleiding. Gaande het onderzoek kwam uiteindelijk ook C.S. in beeld die eveneens werd aangehouden.

De twee mannen hebben hun aandeel in de zaak na verhoor bekend. C.S. zou hebben toegegeven het strafbaar feit te hebben gepleegd voor een groot geldbedrag, nadat hij door die vriend vanuit het cellenhuis werd gebeld om de opdracht uit te voeren. Nadat de opdracht was uitgevoerd werd hij door een tussenpersoon uitbetaald.

De 24-jarige verdachte zou kort nadat hij het geld had ontvangen bovenstaande foto hebben gedeeld, waarin hij een groot geldbedrag laat zien.

Volgens het Korps Politie Suriname werd ook de eigenares van het voertuig, waarmee D.H. en C.S. zich op die dag verplaatsten, opgebracht voor verhoor. Uit het onderzoek blijkt dat de vrouw C.K. haar voertuig die dag had uitgeleend aan D.H. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn D.H. en C.S. hangende het verder onderzoek door de politie in verzekering gesteld, terwijl C.K. na verhoor is heengezonden.

Het onderzoeksteam werk met voortvarendheid om alle verdachten in beeld te brengen ter vervolging. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.