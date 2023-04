Jogi: “Er is geen spanning in de VHP-top”

VHP-parlementariër Mahinder Jogi zegt dat er geen enkele spanning is binnen de top van de regerende Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP).

De afgelopen week hebben diverse toppers van de Oranjepartij zich kritisch uitgelaten over het financieel beleid van president Chandrikapersad Santokhi. Zo ging fractieleider Asiskumar Gajadien zelfs zo ver, door te stellen dat de genomen besluiten en maatregelen voor beteugeling van de wisselkoers, niet passen binnen de VHP-filosofie. Volgens hem heeft het veel van de militaire dictatuur.

Ook DNA-vicevoorzitter Dew Sharman deed een dringend beroep op de president om leiderschap te tonen en op te treden tegen diverse zaken die aandacht behoeven. Anders bestaat de kans, dat het staatshoofd zal moeten aftreden.

Jogi noemt deze opmerkingen van zijn partijgenoten een misverstand en beweert zelf dat zowel Gajadien als Sharman zich mogelijk een beetje hebben versproken.

“Er is geen spanning in de VHP-top. De president is president van het land en niet alleen voor de VHP. En als de president eerst met de VHP zou moeten praten alvorens hij in het parlement zou komen om tekst en uitleg te geven over de koersontwikkeling, dan zou de president dan ook met de NDP, BEP, ABOP en PL moeten praten. Dat kan niet, want de president is een autoriteit voor iedereen”, zegt de VHP-topper.