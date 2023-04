Bewoonster kon haar kinderen op tijd in veiligheid brengen tijdens brand

Bij de woningbrand maandag aan de Richard Voullairestraat in Suriname, wist de bewoonster van de beneden verdieping haar kinderen op tijd in veiligheid te brengen. Dit nadat het plafond in een der kamers naar beneden kwam.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de vrouw in kwestie, die thuis was met haar drie kinderen, een brandlucht rook waarna het plafond neerkwam. Ze nam poolshoogte buiten en zag tot haar schrik dat de boven verdieping, die bewoond werd door een man, in brand stond.

De vrouw kon haar kinderen snel in veiligheid brengen, waarna de Surinaamse politie en brandweer werden gealarmeerd. Volgens een buurtbewoner konden zij niets redden, omdat het vuur snel om zich heen greep.

De brandweer van de Toekomstweg was ter plaatse en kreeg assistentie van hun collega’s van de Gemenelandsweg. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De woning was niet tegen brand verzekerd maar was wel op het elektriciteitsnet aangesloten. De brandweer was uren later nog steeds bezig met nablussingswerkzaamheden.

De politie van bureau Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.