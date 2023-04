Atencio: “Zelfs een ezel is slimmer dan Van Samson”

Activist Martin Atencio heeft in een interview flink uitgehaald naar het VHP-assembleelid Cedric van Samson. Volgens de activist zou Van Samson parlementariër willen spelen, terwijl hij zelf niet door het electoraat is gekozen. Daarnaast zou volgens hem zelfs een ezel slimmer zijn dan Van Samson.

“In dat interview was een wijfje erbij. Je zag duidelijk dat dat ding me naam heeft genoemd, maar je weet dat als je een diplomaat bent je dan zaken diplomatisch moet kunnen aanpakken. Als je met onderwerpen komt moet je niet op de man gaan spelen, maar op de bal. Maar wanneer je met namen begint te smijten, dan weet je niet wat politiek betekent. Je speelt een politicus, maar dat ding heeft geen kaas gegeten van de positie waarin hij zit. Je wilt een politicus spelen, maar toch ben je dom. Zelf de ezel is slimmer dan hem. Niet voor zomaar heeft hij de bijnamen Judas en redi musu. Hij houdt ervan om onheil te stichten”, benadrukt de activist, die ook voorzitter is van de Algemene Belangen organisatie Suriname (ABOS).

Atencio reageert naar aanleiding van de recente uitspraken van Van Samson, waarin hij heeft aangegeven dat bepaalde personen hun invloed in Suriname willen uitoefenen zonder het electoraat achter zich te hebben. Deze personen, doelende op de trekkersgroep van Passie voor Suriname, zou activisten hebben misbruikt om hun plannen uit te voeren, waaronder ook het recent indienen van een concept Kiesregeling.

In deze uitspraken noemde Van Samson ook nog de naam van Atencio en stelde dat de activist uitspraken doet zonder zaken goed te begrijpen.

Atencio vraagt zich af hoe integer de VHP-parlementariër precies is. “Die man heeft geen enkele oplossingsvisie. Zodra men komt met een onderwerp, praat hij dan de taal van wie hij uit. Als dat niet genoeg is, gaat hij dan onheil stichten. Dan ben je geen politicus waard. Je bent schaamteloos en hypocriet”, aldus Atencio, die stelt dat Van Samson niet meer gekozen zal worden voor een tweede termijn als parlementariër.