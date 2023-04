Arrestant ontsnapt tijdens afhalen kleding thuis

Een 38-jarige arrestant in Suriname, is maandagavond rond 21.00u ontsnapt toen hij door de politie naar zijn woning aan de Helena Christinaweg werd gebracht om zijn kleding en andere spullen op te halen.

De man Dew G. is in het weekend aangehouden wegens overtreding van een beschermingsbevel en bedreiging van zijn ex-vrouw.

Vernomen wordt dat hij onlangs een celstraf heeft uitgezeten wegens verkrachting van zijn ex. De vrouw had toen aangifte tegen hem gedaan. Ze had toen ook beschermingsbevel aangevraagd welk haar was toegewezen.

De verdachte is desondanks thuis bij zijn ex geweest en heeft haar bedreigd. Hij werd kort daarna door de Surinaamse politie aangehouden.

Drie politieambtenaren brachten hem naar zijn woning om zijn kleding op te halen. Daarbij zag hij kans zag te ontvluchten; hij rende via de achterzijde van het huis het bos in.

De wetsdienaren zijn bezig met de opsporing en wederaanhouding van de arrestant.