Waidoe: “Somohardjo vernedert Nickerianen met presidentschap voor Brunswijk”

Ex-parlementariër William Waidoe, die in mei 2019 overstapte van de Pertjajah Luhur (PL) naar de NDP, zegt dat de PL van Paul Somohardjo en de Algemene Bevrijdings en Ontwikkelingspartij (ABOP) van Ronnie Brunswijk niets te zoeken hebben in het Surinaamse district Nickerie.

“Eerlijk is eerlijk, ze hebben hier niks te zoeken. De voorzitter van de Pertjajah Luhur loopt met het idee dat er nog voldoende mensen in Nickerie zijn die achter hem aanlopen en nog blind geloven in de eenheid van de javanen. Dat hebben we niet nodig in een multi-etnische samenleving. En als je nog steeds denkt dat je geen medeverantwoordelijke bent van dit slecht beleid en je komt ons vragen om weer op jouw te stemmen en nog erbij voor een presidentschap voor ABOP, dan is dat letterlijk een vernedering naar de Nickeriaanse gemeenschap toe”, zegt Waidoe.

Somohardjo zei op 7 maart tijdens de krachtmeting van de ABOP/PL in het André Kamperveenstadion dat het cadeau over drie jaar, op de 65ste verjaardag van Ronnie Brunswijk, is dat de president wordt van Suriname. De PL-voorman merkte op dat Brunswijk het presidentschap verdient, ‘omdat hij zich heeft ingezet voor Suriname’.

Volgens Waidoe sjoemelt de ABOP flink met grondzaken in het rijstdistrict. “Ik heb contacten met toppers van ABOP en ik heb ze zelf verzocht om één ding voor ons op te lossen in Nickerie en dat is het grondprobleem. Ik heb gevallen meegemaakt waarbij mensen percelen hebben gekocht met een grondbeschikking ingeschreven bij GLIS en die man werd in december geconfronteerd met een stichting van een rijstverwerker met nog een beschikking. De eerste eigenaar gaat naar de districtscommissaris (dc) en de dc staat de man niet te woord.

Ik heb laatst ook met iemand gesproken die op een notariaat werkt en laat me je zeggen: er gebeurt een heleboel gefrommel in Nickerie”, aldus Waidoe, die al deze zaken helemaal afkeurt.