video: Hoogbouw woning geheel verwoest door brand

Deze hoogbouw woning aan de Richard Voullairestraat in Suriname, is maandagmiddag geheel afgebrand.

Toen de Surinaamse brandweer ter plaatse arriveerde stond het huis in lichterlaaie. De woning en inboedel zijn geheel verloren gegaan in de vlammenzee.

Het is nog niet bekend of de bewoners van het pand ten tijde van de brand thuis waren. De politie van Nieuwe Haven was ter plaats voor onderzoek.

De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. D-TV Express was ter plaatse en maakte onderstaande reportage: