Roadblock politie regio Paramaribo in kader van verhoogde surveillance

Het Korps Politie Suriname, regio Paramaribo, heeft afgelopen weekend in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 april een roadblock gehouden aan de Ringweg. Dit in het kader van de verhoogde surveillance.

Er zijn daarbij 270 voertuigen gecontroleerd. Dit resulteerde in:

• bekeuring van vijf bestuurders ter zake rijden zonder in het bezit te zijn van een geldig Surinaams rijbewijs;

• bekeuring van vier bestuurders die reden zonder het voertuig te hebben verzekerd;

• en 7 bestuurders zijn beboet die het voertuig niet ter herkeuring hebben aangeboden.

Al deze overtreders zijn proces-verbaal aangezegd.

De Surinaamse politie doet een beroep op alle bestuurders van rij- en voertuigen om vὸὸr het deelnemen aan het verkeer, altijd eerst te controleren of het rij- of voertuig voldoet aan alle bij wet gestelde eisen en dat ook de autobescheiden in orde zijn.