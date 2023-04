Humphrey Tjon nieuwe dorpshoofd Bernharddorp

Humphrey Tjon (63) is zondag gekozen tot het nieuwe dorpshoofd van Bernharddorp in Para. Hij heeft 468 stemmen behaald, terwijl 202 mensen hebben gestemd op Maruschka van der Clous, meldt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

Lloyd Banda heeft de minste stemmen (76) gekregen en hij is hierdoor dorpshoofd af. Verder zijn 17 stemmen ongeldig verklaard.

Het nieuwe bestuur van Bernharddorp bestaat verder uit hoofdbasja Anya Arupa, Gilberto Ligorie, Sharon Tawajoera, Bjorn Paujali, Mario Paujali en Kiene Kempton.

Hieronder een foto van de uitslag.