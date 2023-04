Belfort: “Eind van het jaar koers en benzineprijs boven SRD 50”

ABOP-parlementariër Edward Belfort durft een weddenschap aan te gaan en stelt dat de wisselkoers voor vreemde valuta in Suriname, eind 2023 de grens van SRD 50 voor een US dollar of euro zal passeren.

“Nu betalen we ook bijna SRD 40 voor een liter gasoline, maar tegen het eind van dit jaar zal dat ook boven de SRD 50 voor een liter worden”, benadrukte de ABOP’er tijdens een interview met DTV-Express.

De Surinaamse politicus, van wie bekend is dat hij niet door dezelfde deur kan met president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk, zegt het gevoel te hebben dat indien Santokhi de verkiezingen in 2025 verliest, de VHP-voorzitter niet meer in Suriname zal kunnen blijven.

“Straks wordt er een motie van wantrouwen tegen hem ingediend en is alles einde. Hoogmoed komt voor de val. Vanaf hij president is geworden rijdt hij rond met zwaaiende sirenes. Dan hoe gaat hij na zijn presidentschap rondrijden en stoppen bij het verkeerslicht aan bijvoorbeeld de Coesewijnestraat? Hoe gaat hij zich voelen? Hoe gaat hij naar de winkel?”, aldus Belfort.

Belfort stelt te hopen dat het staatshoofd inderdaad wegens medische redenen momenteel in het buitenland vertoefd. Volgens Belfort was het dezelfde Santokhi die in de vorige regeerperiode vanuit de oppositiebanken veel kritiek leverde op de luxe medische voorzieningen en platina kaarten voor leden van de regering.

“Waar is hij nu? Door zijn beleid is de hele gezondheidszorg ingestort en zijn haast alle verpleegkundigen, artsen en specialisten gaan weg”, aldus Belfort.