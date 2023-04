Ruim 1.300 personen steunen docent die beschuldigd wordt van molest

Meer dan 1.300 personen hebben de afgelopen dagen een petitie ondertekend, waarin ze hun steun betuigen aan een docent in Suriname, die door Caricom jeugdambassadeur Matai Zamuël (17) beschuldigd wordt van seksueel molest.

De zaak kwam naar voren nadat een filmpje rond ging, waarbij Zamuël in een ernstige discussie met de leraar is verwikkeld op het Lyceum 1. Volgens Zamuël zou de leraar met z’n kruis tegen zijn rug zijn aangekomen en zou hij eerder seksueel molest van de leraar hebben ervaren tijdens surveillances.

De petitie is opgezet door huidige en ex- studenten van het Mr. Dr. J. C. Miranda Lyceum, die zeggen dat de leraar hoogstwaarschijnlijk ten onrechte is beschuldigd van molest. Ze geven aan dat ze de man allemaal hebben ervaren als leerkracht.

“We hebben hem ervaren als een kalme en rustige man die nooit zijn studenten op een seksuele manier aanraakt of aankijkt. Seksueel molest is een ernstig probleem en alle dergelijke beschuldigingen moeten grondig worden onderzocht, echter kunnen valse beschuldigingen erge gevolgen hebben voor degene die ten onrechte beschuldigd is. Onze mening is dat de leraar onschuldig is en dat hij onterecht het doelwit is van valse beschuldigingen”, luidt de tekst bij de petitie.

Op social media is met enorme afschuw gereageerd over de houding van de student naar de leraar toe. Zamuël zegt dat hij zich niet eraan stoort wat de samenleving denkt, want hij voelt zich aangetast in zijn soevereiniteit.

De Caricom jeugdambassadeur valt onder het Surinaamse ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ). Minister Steven Mac Andrew zegt het onderzoek van het onderwijsministerie af te wachten. Hij zal zelf ook een gesprek voeren met Zamuël hierover.