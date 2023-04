Van Samson: “Mensen willen politieke invloed laten gelden zonder electoraat achter zich te hebben”

“Deze mensen verraden zich. Ze willen invloed hebben op het land zonder de democratische weg te bewandelen. Ze willen hun wil kunnen doordrukken en hun kennis aanwenden. Dit alles moet dan gebeuren zonder het electoraat. Dat vind ik op zijn zachtst gezegd heel hypocriet.”

Aan het woord is het VHP-assembleelid Cedric van Samson over de proclamatie van de nieuwe beweging ‘Passie voor Suriname‘. De organisatie gaat middels debatten en social media campagnes de samenleving tonen hoe zaken anders aangepakt kunnen worden en haar bewuster maken dat de macht werkelijk bij het volk zit.

Eén van de trekkers van deze beweging is de jurist Jennifer van Dijk-Silos. Volgens Van Samson had hij in de periode van de straatacties van de Organic Movement al duidelijk gemaakt dat er bepaalde personen achter Organic stonden om de touwtjes te trekken.

“Toen Dave van Aerde in een interview aangaf dat het niet de bedoeling is dat Organic Movement komt om het over te nemen, maar dat Organic slechts zou vragen om awareness. En wanneer die awareness er was, dan zouden die deskundigen naar voren komen en zou Organic zich dan terugtrekken. Daaruit had ik al kunnen concluderen dat Organic Movement bezig was als futuboi van bepaalde mensen die hun politieke invloed wilden laten gelden in dit land, zonder het electoraat achter zich te hebben”, benadrukt de VHP’er.

De politicus vervolgt verder door te stellen dat toen Organic Movement de eerste keer aangaf dat zij geen mensen uit de politiek wilden hebben en het toen niet resulteerde in een massale opkomst, was het dezelfde persoon (Van Dijk-Silos, red.) die in een interview aangaf dat Organic het anders zou moeten doen. Dat Organic ook zou moeten aangeven dat wat in Coronie gebeurd, ook goed is. Dus je ziet dat bepaalde mensen zo laf zijn dat ze anderen sturen om de kastanjes voor ze uit het vuur te halen. Je stelt je op alsof je beter bent dan andere mensen, terwijl zwarte mensen worden uitgemaakt voor marron geboefte”, aldus Van Samson.

Hij vraagt zich tot slot ook af waarom een concept Kiesregeling van Van Dijk-Silos door een groep ‘futubois’ wordt ingediend in het parlement, terwijl dezelfde jurist stelt dat zij Surinaamse parlementariërs waardeloos vindt.