Een terreinwagen is vanmiddag in een woning gevlogen na een aanrijding met een busje op de hoek van de Frederik Derbystraat en Limesgracht in Suriname.

Het is nog onduidelijk hoe de aanrijding precies is gebeurd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken.

De ravage aan de woning is enorm. Beide wagens zijn zwaar beschadigd geraakt en door de politie in beslag genomen.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto’s af te voeren. De Verkeersunit van Paramaribo heeft de aanrijding in onderzoek.