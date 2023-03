Kluis met groot bedrag aan USD en sieraden ontvreemd bij inbraak in woning

Vier inbrekers hebben donderdagavond flink huisgehouden in een woning aan de Advocaatstraat in Suriname. Daarbij is een kluis meegenomen door de dieven.

Vernomen wordt dat de benadeelde 50.000 USD en gouden sieraden met een gewicht van 500 gram in de kluis had bewaard.

Volgens de 21-jarige benadeelde R.M. was niemand ten tijde van de inbraak thuis. De kluis stond in een van de slaapkamers op de bovenverdieping van de woning.



De verdachten hebben de achterdeur van het pand geforceerd. Zodoende verschaften ze zich toegang tot de woning. Ze zijn met een grijs gelakte Toyota Vitz via de Anton Dragtenweg richting Blauwgrond gereden.

De politie van Geyersvlijt werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de inbrekers ontbreekt nog elk spoor.