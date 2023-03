Filevorming omgeving Latour aangepakt door MSD Latour en Verkeersunit Regio Midden

De Motor Surveillance Dienst (MSD) Latour is in samenwerking met Verkeersunit Regio Midden, afgelopen maandag van start gegaan met het aanpakken van de dagelijkse filevorming in de omgeving van ressort Latour in Suriname.

Ressortcommandant van Latour J. Rozenblad zegt in gesprek met Waterkant.Net dat de Motor Surveillance Dienst Latour samen met het Verkeersunit Regio Midden sinds maandag van start zijn gegaan het verkeer in goede banen te leiden althans file op de zuidelijke richting vlotter te doen verlopen.

De bedoeling hiervan is om de filevorming rondom de Indira Gandhiweg, Coesewijnestraat en de Martin Luther Kingweg file vrij te maken. De wetsdienaren doen hun best om de filevorming en het ongerief die hierdoor ontstaan tot een minimum te beperken.

De inspecteur doet een beroep op alle weggebruikers om zich keurig te gedragen en mee te willen werken aan dit plan van de sterke arm. Op alle automobilisten wordt een beroep gedaan om de autobescheiden en het rijbewijs bij de hand te houden, want de politie kan eventueel overgaan tot het uitvoeren van verkeerscontrole.