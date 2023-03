President Santokhi komt in met middelen voor pacemaker jonge Surinamer

Giano Wassenaar, leerling aan de IMEAO-2 heeft op donderdag 30 maart 2023 op het Kabinet van de President een donatie ontvangen bedoeld om de kosten van een medische ingreep bij hem te dekken.

Wassenaar heeft eerder tijdens het voetballen een hartstilstand gekregen. Door kordaat optreden van ambulancepersoneel en het medische team kon hij gelukkig gereanimeerd en behandeld worden. Voor het regulieren van zijn hartritme is een pacemaker voor hem geplaatst. Dit is een dure ingreep en werd gedeeltelijk door het Staatsziekenfonds en Sociale Zaken gedekt.

De school is gestart met een donoractie om het restant bedrag van SRD 70.000 te kunnen voldoen. President Chandrikapersad Santokhi heeft notitie van het geval genomen en gemeend zelf in te komen voor deze jonge Surinamer.

In dat kader heeft Shanylla Santokhi, dochter van de president, een donatie van SRD 50,000 namens het staatshoofd overhandigd aan Giano. Dit bedrag is een persoonlijke bijdrage van de president. Voorts komt het Kabinet van de President in met SRD 20,000. Hiermee worden de kosten voor de ingreep volledig gedekt.

De president en de First Lady wensen Giano goede gezondheid toe en spreken de wens uit dat hij nog lang gezond en wel mag wezen. President Santokhi benadrukt tevens dat wij gezamenlijk de plicht hebben om elkaar ten alle tijden de ondersteunen en waar mogelijk te helpen.

“Gezamenlijk kunnen alle uitdagingen worden overwonnen. Samen staan wij sterker”, aldus het staatshoofd.