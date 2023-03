Politie: ‘Ontvoering jonge vrouw in scène gezet’

Het geval waarbij een jonge vrouw in Suriname woensdag tegen haar wil zou zijn meegenomen door drie mannen in een grijs gelakte auto, blijkt een opgezette zaak door het slachtoffer zelf.

Dat heeft de woordvoerder van de Surinaamse politie, Milton Kensmil, aan de pers laten weten.

Woensdag werd aangifte gedaan bij de politie gedaan, dat de 20-jarige vrouw op klaarlichte dag op een woonadres aan de Helena Christinaweg zou zijn meegesleurd in een auto.

De schoonzus van de vrouw zou verklaard hebben dat ze het vermoeden had dat de echtgenoot van de jonge vrouw, bij wie ze recent was vertrokken, hiervoor verantwoordelijk zou zijn.

Volgens de politie is na onderzoek gebleken dat de ontvoering in scène is gezet en het verhaal niet klopt. De politie heeft het algemeen bericht, waarbij alle politiebureaus gevraagd werden om uit te kijken naar het voertuig waarmee de vrouw is ontvoerd, weer ingetrokken.

De zaak is in onderzoek bij de autoriteiten.