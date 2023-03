Patricia van Ommeren: “Asociaal gedrag en elite manieren NDP’ers moet veranderen”

Patricia van Ommeren alias ‘Mama’, bekend in de Surinaamse samenleving als een die-hard lid van de Nationale Democratische Partij (NDP), zegt dat bepaalde personen binnen haar partij alvast hun elite manieren en asociaal gedrag achterwege moeten laten. Indien dat niet wordt gedaan, loopt de paarse partij de kans om wederom slecht te scoren bij de verkiezingen in 2025.

“Je hebt ook goede mannen en vrouwen binnen de NDP. Maar een paar NDP’ers moeten weten dat ze hun asociaal gedrag en elite manieren achterwege moeten laten, want de verkiezingen naderen. Als mensen naar je kantoor komen om je te zoeken, doe niet alsof je niet binnen bent. Al komt die persoon in badslippers bij jou, maar met dezelfde badslippers is die persoon toen voor jou gaan stemmen. Het zijn arme mensen. Niet een ieder beschikt over een jas en das. Behandel ze allemaal hetzelfde, want ze kleuren allemaal dezelfde kleur voor jou. Dat moet binnen de NDP worden veranderd. Het asociaal gedrag en elite manieren van bepaalde mensen”, zegt Van Ommeren.

Volgens de NDP’er heeft de NDP tussen 2010 en 2020 alle moeite gemaakt om een goed beleid te voeren. Het waren slechts de laatste twee jaren toen zaken mis zijn gegaan. Dat kwam deels ook door de protesten van activisten tegen toenmalige president Desi Bouterse. Zij stelt daarom dat zij geen enkele activist gaat ondersteunen in de strijd om de huidige regering naar huis te sturen. Volgens de NDP’er moeten de activisten nu juist blij zijn met de huidige president, omdat zij degenen zijn die in de vorige regeerperiode straatacties hebben gevoerd tegen toenmalige president Desi Bouterse om zo president Chandrikapersad Santokhi in het zadel te helpen.

“Men wilde Chan hebben. Ik hoorde een heleboel uitspraken zoals ik ben moe, ik ben dat en ik ben zo. Wel, toen ze moe waren, zijn ze naar de stembus geweest om de huidige president te kiezen. Ook NDP’ers hebben voor Chan gekozen. Wel nu ben ik ook moe! Ik ga niet gaan om meneer Santokhi weg te halen”, benadrukt Van Ommeren. Zij stelt dat actievoeren tegen de huidige president een kwestie is van ‘Puru bruku, weri bruku’. “Dan ben ik gek!”, aldus Van Ommeren.