OM trekt dagvaarding Stephano ‘Pakittow’ Biervliet in

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft ‘vanwege haar moverende redenen’ de dagvaarding van Stephano ‘Pakkito’ Biervliet ingetrokken.

De zaaksofficier mr. Ramdajal gaf vóór het afroepen van de zaak door de deurwaarder aan, dat het OM inderdaad de verdachte had gedagvaard voor de zitting van heden. De vervolgingsambtenaar wijdde niet uit over de moverende redenen van het OM, om ter elfder ure over te gaan tot het intrekken van de dagvaarding.

Het is niet duidelijk of de verdachte alsnog op een ander moment gedagvaard zal worden of als deze zaak geseponeerd wordt.

Vandaag was de tweede zittingsdag waarbij plunderaars van 17 februari zich moeten verantwoorden bij de strafrechter. Oud inspecteur E.R. die zich ook schuldig heeft gemaakt aan de plunderingen is ook voor de zitting van vandaag gedagvaard.