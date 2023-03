Extra shows Roué meets Sally in Amsterdam en Rotterdam

In de maand juni presenteert Roué Verveer Sally the Rising Star met haar eerste onemanshow in Nederland. Het is een Surinaams gesproken show met Sally, de nieuwe stand-up comedy-sensatie van Suriname. Pittig, vlot, vol zelfspot maar vooral heel erg grappig.

Binnen 36 uur waren de Roué meets Sally shows in Rotterdam en Amstelveen uitverkocht. Vandaag werd bekend dat er twee extra shows zijn gepland: een middagvoorstelling in het Meervaart Theater en een tweede show in het Oude Luxor Theater.

Pak je kans en trakteer iemand (of jezelf) op een avondje Roué en Sally. Let op! Surinaams gesproken. Bai yu karta snel fu kon lafu en prisiri! Kijk voor meer info op roueverveer.nl.