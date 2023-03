Tsang: “Iedere Chinese ondernemer betaalde 1.000 USD voor BAVP-opleiding”

NDP-parlementariër Stephen Tsang stelt begrepen te hebben dat de 24 ondernemers van Chinese afkomst, die begin maart zijn gestart met de opleiding tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP), elk 1.000 US dollars hebben betaald om deze opleiding te kunnen volgen. Tsang stelt nog niet tevreden te zijn over de manier van aanpak van de stijgende criminaliteit in het land.

“De surveillance moet worden opgevoerd, want we zien nog steeds niet dagelijks politieagenten op straat. ’s Avonds zie je ze nauwelijks. Dus er moeten veel meer patrouilles komen. Ik ben benieuwd naar de BAVP’ers die hij gaat opleiden onder de ondernemers. Ik heb van de minister begrepen dat alle winkeliers en ondernemers een BAVP opleiding mogen volgen. Ik wil dan wel vragen wat het kost voor de ondernemer, want ik heb begrepen dat iedere ondernemer een 1.000 US dollar heeft betaald bij de laatste BAVP-opleiding. Ik wil weten of dat klopt”, zegt de volksvertegenwoordiger, die zelf ook bestuurslid is geweest van Chinese belangenorganisaties.

Aan de andere kant stelt Tsang dat de veiligheidsadviseur van de president, Humphrey Tjin Liep Shie, in een radio-interview gezegd heeft dat de functie van BAVP traditioneel altijd gereserveerd is voor bijzondere opsporingsambtenaren. Volgens Tjin Liep Shie zou de ontwikkeling om burgers te stimuleren om BAVP’er te worden, juist ontmoedigd moeten worden om zo misbruik te voorkomen.

“Ik vraag me dan af wat het beleid is, want als een minister en veiligheidsadviseur zover van elkaar staan dan getuigd dat niet van eenduidig beleid”, aldus Tsang.

Hij voert aan dat voor wat de eigen veiligheid betreft, dat in handen is van de ondernemers zelf, omdat nu niet gerekend kan worden op de overheid. Hij stelt voor om met voorlichting naar deze ondernemers te komen om ze erop te wijzen hoe ze kunnen werken aan de verbetering van de eigen veiligheid.