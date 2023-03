Messi scoort 100e Argentijnse doelpunt in 17 minuten durende hattrick tegen Curaçao

Lionel Messi heeft dinsdagavond zijn 100e internationale doelpunt gescoord met een hattrick van 17 minuten voor Argentinië in een 7-0 overwinning op Curaçao in een vriendschappelijke wedstrijd.

De aanvaller van Paris Saint-Germain had al een belangrijke mijlpaal bereikt tijdens de interlandperiode toen hij zijn 800ste carrièredoel registreerde in een 2-0 overwinning tegen Panama.

Messi’s sublieme vrije trap in de overwinning van donderdag op Panama leverde hem ook 99 internationale doelpunten op voorafgaand aan de ontmoeting met Curaçao.

De 35-jarige sterspeler opende tegen Curaçao de score in de 20e minuut met een laag schot in de benedenhoek. Nico Gonzalez maakte in de 23e minuut 2-0 en in de 33e minuut speelde hij Messi aan die de score naar 3-0 bracht.

De wereldkampioen maakte in de 35e minuut een vierde doepunt via Enzo Fernandez en Messi rondde snel zijn negende internationale hattrick af in de 37e minuut.

Een penalty van Angel Di Maria in de 78e minuut en een doelpunt van Gonzalo Montiel in de 87e minuut brachten de score op 7-0. Door deze overwinning is de ongeslagen reeks van Argentinië in vriendschappelijke wedstrijden verlengd tot 15 wedstrijden.

Messi heeft nu 102 internationale goals. Hij is de derde speler in herenvoetbal die het aantal van 100 heeft bereikt. De 102 doelpunten van de Argentijn worden alleen overtroffen door de voormalige Iraanse international Ali Daei (109) en de Portugese Cristiano Ronaldo (122).