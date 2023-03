Gouden Vioolspeld voor Regina Mac Nack van de Voedselbank Amsterdam

Afgelopen zondag werd de dokter Sophie Redmondlezing voor de tiende keer gehouden in een uitverkochte Vereniging Ons Suriname. De interesse voor spreker Marian Duff, oprichter en directeur van museum OSCAM (Open Space Contemporary Art Museum) was enorm groot. Ze hield een gepassioneerd pleidooi voor kunst in de Bijlmer en voor het werk van jonge beeldende kunstenaars, curatoren, fotografen, ontwerpers en programmeurs van kleur.

Museum OSCAM begon als een pop up museum in winkelcentrum de Amsterdamse Poort in de Bijlmer tussen de fastfood kip, Instagram drankjes en sexy lingerie. Inmiddels bestaat museum OSCAM langer dan vijf jaar.

Marian Duff pleit voor gelijkwaardigheid en meer toezicht op de fair practise- en diversiteitscode zodat de financiële middelen die beschikbaar zijn voor de kunst op de juiste manier worden ingezet. Er zijn instellingen, instituten en makers die het keurmerk anti racisme alleen maar gebruiken om geld binnen te halen. Zwarte ondernemers en creators moeten hun plek claimen.

Tijdens een werkbezoek aan Suriname in 2017 raakte Marian Duff geïnspireerd door het werk van kunstenaar Marcel Pinas. Met het oprichten van museum OSCAM ging zij terug naar haar culturele roots die liggen in Albina en Sint Laurent. Normaal werkt ze liever achter de schermen en vindt ze het belangrijk dat anderen shinen, maar zondag stond ze zelf in de spotlight. In het kader van tien jaar dokter Sophie Redmondlezing ontving Marian Duff ook een sprekers award.

De Gouden Vioolspeld onderscheiding werd dit jaar voor de tiende keer uitgereikt. Regina Mac Nack van stichting Hoop voor Morgen, bekend van de voedselbank in Amsterdam, nam onder luid applaus van het publiek de onderscheiding in ontvangst. Ze was zeer ontroerd en voelde zich enorm gedragen door haar Surinaamse gemeenschap. Net als Sophie Redmond komt zij op voor de minder draagkrachtigen in de samenleving.

Ook de organisatoren Anita Plowell en Cheryl Vliet van stichting Between the Lines werden door hun mede-organisator Vereniging Ons Suriname in het zonnetje gezet. Het publiek was het er volmondig mee eens dat de Sophie Redmondlezing het platform is voor vrouwenkracht, talent en inspiratie en dat er alles aan gedaan moet worden dat dit behouden blijft voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland. De dokter Sophie Redmondlezing wordt sinds 2013 jaarlijks gehouden in Amsterdam.