Caricom jeugdambassadeur Zamuël stoort zich niet aan kritiek samenleving

Het filmpje van Caricom jeudambassadeur Matai Zamuël (17) dat vanaf gisteren viraal gaat in Suriname, waarbij hij in een ernstige discussie met een leraar is verwikkeld op het Lyceum 1, is vorige week vrijdag opgenomen.

Zamuël geeft aan dat hij om verduidelijking vroeg over het cijfer 9.4 dat hij heeft gehaald voor een aardrijkskunde repetitie. Naar zijn mening had hij hoger moet scoren.

Tijdens de discussie zou naar zeggen van de student de leraar met z’n kruis tegen zijn rug zijn aangekomen. De 17-jarige heeft dit niet als toeval ervaren maar als een bewuste handeling. “Ik kon meneer zijn adem in mijn nek voelen.”

De Surinaamse jeugdambassadeur spreekt van een slepende kwestie die zich vanaf november vorig jaar afspeelt, waarbij hij eerder seksueel molest van de leraar heeft ervaren tijdens surveillances.

Op social media is met enorme afschuw gereageerd over de houding van de student naar de leraar toe. Zamuël zegt dat hij zich niet eraan stoort wat de samenleving denkt, want hij voelt zich aangetast in zijn souvereiniteit.

De student wordt door anderen ervaren als iemand met een uitgesproken mening die vaker met docenten in discussie gaat.

Naar aan leiding van het voorval heeft de student een schrijven gericht naar het ministerie van Onderwijs waarin hij een schets geeft van de situatie, zoals dat zich zou hebben voorgedaan. Ook heeft hij de schoolleiding geinformeerd.

Zamuël laat weten dat toen hij naar de politie van het station Nieuwe Haven ging om aangifte te doen hij niet serieus is genomen. De commandant die zijn naam ook niet wenste noemen, nam volgens de jeigdambassadeur een kladje en schreef er iets op. De zaak is in onderzoek.