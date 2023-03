De bestuurder van deze Mercedes-Benz is dinsdagavond rond middernacht de Boomskreek in Suriname ingereden nadat hij in slaap was gevallen achter het stuur.

De bestuurder reed over de Ringweg-Noord richting de Nieuwe Charlesburgweg. Even voorbij het Chiragali-project ging het mis.

De bestuurder zat alleen in de wagen en bleef ongedeerd. Een sleepdienst werd ingeschakeld om de wagen uit de trens te halen.