20-jarige vrouw op klaarlichte dag bij woning ontvoerd door mannen in auto

Een 20-jarige vrouw in Suriname, is woensdagmiddag door drie mannen in een grijze auto ontvoerd. Dit gebeurde op klaarlichte dag bij een woning aan de Helena Christinaweg.

Vernomen wordt dat de jongedame drie maanden geleden weggegaan is bij haar echtgenoot. Ze zou daarna haar intrek bij haar nieuwe vriend hebben genomen, aan de Helena Christinaweg.

Het slachtoffer I.S. lag vandaag in een hangmat op balkon, toen een grijze Honda Fit het erf op bovengenoemd adres kwam oprijden.

Drie mannen stapten uit en sleepten het slachtoffer uit de hangmat het voertuig in, waarna ze via de Helena Christinaweg richting Magentakanaal zijn gereden.

Een van de mannen had Rasta haardracht en ging gekleed in een rood shirt en een blauwe jeans. De andere man was gestoken in een donkerblauw shirt en een lange broek. Hij had zijn gezicht deels bedekt met een zwarte zakdoek.

Ook de derde man had zijn gezicht bedekt. Hij had een donkerblauw lange mouw shirt met daarover een zwart shirt aan. Hij had daarnaast een zakdoek om zijn hoofd.

De politie heeft een algemeen bericht doen uitgaan, waarbij alle politiebureaus zullen uitkijken naar het voertuig waarmee de vrouw is ontvoerd.

De schoonzus van het slachtoffer vermoed dat de echtgenoot mogelijk achter de ontvoering zit. De politie van Santo Boma heeft de zaak in onderzoek.