Twee auto’s en boot door brand verwoest

Bij een brand aan de Bersabalaan in Suriname zijn in de nacht van zondag op maandag twee voertuigen en een vaartuig uitgebrand.

De voorlichter van de Surinaamse brandweer, Harvey Laing, zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat de brand iets over drie uur is begonnen in de garage achter de woning van de eigenaar, waar de voertuigen en een boot stonden.

Door de brand zijn twee auto’s van het merk Toyota Vitz en een boot geheel afgebrand. Een Toyota Harrier liep vanwege de vlammenzee schroeischade op aan de bumper en motorkap.

Laing zegt dat de oorzaak van de brand nog niet bekend is. De politie van Uitvlugt was ter plaatse voor onderzoek.