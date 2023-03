Saya: “Bij de eerstvolgende protestactie gaan er maar 30 personen daar zijn”

De Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon zegt dat activisten in Suriname een les moeten leren uit de slechte opkomst van de laatst gehouden protestactie op vrijdag 24 maart. Het land heeft volgens hem juist rust nodig op dit moment. De ondernemer, die eerder reeds gesteld heeft geen oplossing te zien in de vele protestacties die door activisten worden georganiseerd, is blij dat ook de samenleving ook hetzelfde begint te begrijpen.

“Bij de eerstvolgende actie gaan er maar 30 personen daar zijn. Dus ze moeten het niet meer doen. Laten wij gezamenlijk de rust terugbrengen in Suriname”, benadrukt Saya.

De in Haïti geboren ondernemer, die vaker publiekelijk kenbaar heeft gemaakt de VHP te ondersteunen, is blij dat de Surinaamse president Santokhi gehoor heeft gegeven aan zijn oproep om de Haïtiaanse gemeenschap toe te spreken in zowel de Olifant als in de verschillende kerkgemeenschappen.

“Ik heb hem gezegd om te lopen tussen de mensen en met hen te praten. Nu communiceren de president en ik beter. Ik geloof wel dat de president de gedane beloftes zal waarmaken, maar als hij het toch niet doet is het niet mijn fout. Dan is hij fout”, aldus Saya.

Saya, die eerder vaker is beschuldigd van mensensmokkel, werd in oktober vorig jaar aangehouden in verband met een onderzoek naar gebruik van vervalste documenten bij de invoer van een luxe auto. Het gaat om de invoer van een peperdure Aston Martin Vantage waarbij vermoedelijk gebruik gemaakt is van valse dan wel vervalste documenten. Hij werd uiteindelijk in januari dit jaar in vrijheid gesteld.