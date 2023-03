Echte filmervaring voor blinden en slechtzienden in Suriname

Fariel Soeleiman is op haar verjaardag, 13 maart, vanuit Nederland naar Suriname afgereisd om audiodescriptie via de Earcatch-app, namens Stichting Audiovisuele Toegankelijkheid (SAVT), te introduceren aan de blinde en slechtziende gemeenschap van Suriname. Soeleiman geboren en getogen in Suriname, is recentelijk afgestudeerd in Nederland en is nu werkzaam bij SAVT.

Earcatch zorgt ervoor dat ook blinde en slechtziende mensen kunnen genieten van film en televisie, in de bioscoop of thuis op de bank door middel van audiodescriptie.

Wat is audiodescriptie?

Audiodescriptie maakt films en series toegankelijk voor mensen die slechtziend of blind zijn. Een stem beschrijft tussen de dialogen door wat er in beeld te zien is. Door deze extra uitleg is het verhaal veel beter te volgen. Elementen die beschreven worden zijn bijvoorbeeld personages, gezichtsuitdrukkingen, plaatsbepaling en ontwikkelingen in de verhaallijn.

De Earcatch-app

De gratis app Earcatch bevat audiodescriptie voor een ruim aantal Nederlandse en Amerikaanse films. De audiodescriptie is te downloaden en af te spelen via de app en synchroniseert automatisch met het geluid in de bioscoop of van je televisie of computer.

Gebruikers downloaden thuis het audiodescriptiebestand van de film naar keuze op hun smartphone of tablet. Wanneer de film begint, start je het afspelen van de audiodescriptie. Door middel van geluidsherkenning zorgt Earcatch ervoor dat audiodescriptie en film precies synchroon met elkaar lopen.

De gebruiker luistert via een koptelefoon of oortje naar de audiodescriptie. Zo kan de blinde en slechtziende gemeenschap ook genieten van film- en televisieproducties.

Uitnodiging

Op dinsdag 28 en 29 maart aanstaande organiseert Soeleiman in samenwerking met de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden, Connecting The Dots en Theater Thalia een échte filmervaring voor de Surinaamse blinde en slechtziende gemeenschap, met vrije toegang voor de doelgroep én hun begeleiders, door middel van audiodescriptie via Earcatch.

Niet alleen de blinde en slechtziende gemeenschap is uitgenodigd, maar ook degenen die wel goed zien zijn van harte welkom. Zo wilt Soeleiman graag inclusie promoten en beide groepen laten samenkomen. Daarom bent u ook uitgenodigd voor de presentatie over audiodescriptie en de demonstratie van Earcatch middels de inspirerende film Abominable op het witte doek.

Wilt u deze èchte filmervaring voor blinden en slechtzienden ook meemaken? Geef u dan op via fariel@savt.nl of de sociale mediakanalen van Connecting The Dots.

Dinsdag 28 maart Theater Thalia

Inloop: 16:00 – 16:30

Presentatie: 16:30 – 17:15

Demonstratie: 17:45 – 19:45

Woensdag 29 maart Theater Thalia