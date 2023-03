Training en sportdag voor gedetineerden in Nickerie

Prison Fellowship Suriname (PFS) en Second Transition Service (STS) hebben onlangs een training en sportdag georganiseerd voor de gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Hazard in Nickerie. Deze activiteit zou aanvankelijk in november 2022 gehouden worden in het kader van Internationale dag van de Man, maar vanwege omstandigheden is die toen niet doorgegaan.

Het thema van de activiteit was: “De rol van de man als, …..”. Op de eerste dag van de activiteit is er een teach-in gehouden wat de bedoeling is van de activiteit, een kennismaking tussen de doelgroep en de trainers/ begeleiders en daarna twee krachtige motivatie speeches door de stagiaires Leo Misiekaba (4e jaars AHKCO-student, voorganger en zelf penitentiair ambtenaar) en Regillio Hardjopawiro (2e jaars AHKCO-student, ondernemer en ervaringsdeskundige). Na dit deel is er een connectie voor socializing geweest tussen de gedetineerden en de begeleiders onder het genot van een hapje en drankje.

Vanuit het thema zijn er op de tweede dag bij dagdeel 1, drie praatgroep sessies gehouden met als sub-thema’s: ‘de rol van de man als partner’, ‘de rol van de man als vader’ en ‘de rol van de man als man in de maatschappij.’ De mannen hebben hun gedachten in heel inhoudelijk enerverende discussies laten gaan over het thema met het oog op hoe ze het in hun huidige omstandigheid en situatie kunnen invullen en meer nog op hoe ze het willen gaan invullen na hun straf te hebben uitgezeten.

Voor de organisaties was het heel aanvullend om informatie te verkrijgen om verder beleid te maken voor een effectiever aanpak voor de zorg- en hulpverlening voor deze doelgroep. Ook is gebleken dat er een grote behoefte is aan educatieve activiteiten. In de middaguren (dagdeel 2) van dag 2 is er een sportmoment ingelast, waarbij de heren onder leiding van de trainers/ begeleiders enkele fungames mochten doen en is er afgesloten met een kort voetbaltoernooitje.

De activiteit werd officieel beëindigd met een wrap-up van de twee dagen en een motivatie naar de deelnemers om niet op te geven en te blijven werken aan zichzelf, zichzelf te herontdekken en voor het beste te gaan. Vanuit de inrichting werd door de waarnemend directeur, de heer Shiwlal, de erkentelijkheid uitgesproken voor de organisaties dat zij zich weer eens hebben ingezet de doelgroep te gedenken in hun resocialisatie proces dat zij ondergaan met het oog op een succesvolle re-integratie in de samenleving. De hoop is uitgesproken regelmatig de inrichting te bezoeken ten behoeve van de doelgroep.

Na afloop van het evenement ontvingen de gedetineerden een sanitair pakket, een lunch en snacks als blijk van waardering. PFS/STS is enorm dankbaar voor de bijdrage van de gemeenschap aan dit project. De vele reacties en donaties motiveren de organisatie om door te gaan met dit belangrijke werk. Speciale dank gaat uit naar het waarnemend korpshoofd van de KPA, de directie en staf van PI Hazard, DTS/ MITRA, Stichting Walk by Faith, Self Reliance, de Aquafit groep van Sports Heart Promotion, de adjunct inspecteur der directe belastingen, KFC/ Pizza Hut d.t.k.v. Gemeente New Life Apostolic en alle donoren die anoniem willen blijven.