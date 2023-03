Re-Play zaterdag 8 april op R&B Legends in Aalsmeer

Legends! Wauw wat hebben wij van jullie genoten in 2022 en hopen dat het gevoel wederzijds was. Met 5 uitverkocht edities op 3 verschillende locaties en met maar liefst 7.000 bezoekers, is de tijd aangebroken voor het volgende …..

Het aantal bezoekers is het afgelopen jaar enorm toegenomen, hieruit kunnen wij concluderen dat wij uit ons jasje zijn gegroeid. Om de beleving van de avond in combinatie met gezelligheid en voldoende bewegingsruimte te kunnen waarborgen, zijn we op zoek gegaan naar de perfecte locatie wat R&B Legends waardig is. Dus bereid je maar voor want we gaan naar de mooiste locatie van Nederland!

★ EVENT CITY AALSMEER ★ (VOORMALIG STUDIO’S AALSMEER)

Zaterdag 08 april 2023 (Paasweekend) opent de mooiste locatie van Nederland wederom haar deuren voor Het Grootste R&B Oldskool Evenement van Nederland met niemand minder RE-PLAY in concert. Het optreden zal plaatsvinden rond 00:45 uur en de avond zal voor de rest muzikaal worden ingevuld door beste R&B, Oldskool & Caribbean deejays van Nederland verspreid over meerdere zalen.

Event City Aalsmeer ligt onder de vleugels van Schiphol op een steenworp afstand van Amsterdam en Amstelveen (10 min met de auto). Het is zowel met de auto als per openbaar vervoer uitstekend te bereiken en heeft een eigen parkeergarage.

The Legends goes Bigger & Better Easter Weekend … Save the date!

★ Datum: Zaterdag 08 april 2023

★ Locatie: Event City Aalsmeer

★ Adres: Van Cleeffkade 15, 1431 BA Aalsmeer

★ Tijd: 22:00 uur t/m 05:00 uur (toegang tot 03:00 uur)

★ Parkeergelegenheid: Garage naast de Entree!

