Rachied Doekhie: “Bouterse wordt vrijgesproken”

Gewezen NDP-parlementariër Rachied Doekhie zegt ervan overtuigd te zijn dat zijn partijvoorzitter Desi Bouterse, die hoofdverdachte is in het 8 decemberstrafproces, vrijgesproken zal worden door de rechters bij het Hof van Justitie in Suriname.

“Ik denk dat het vrijspraak zal worden, omdat onze rechtspraak gebaseerd is op getuigenissen en bewijsvoering. In deze zaak tegen Bouterse hebben getuigen nooit kunnen bewijzen dat Bouterse de moorden heeft gepleegd. Het enige dat men heeft gezegd, is dat men Bouterse in Fort Zeelandia heeft gezien. Maar mijn god, Bouterse werkte daar, want daar was zijn kantoor. Dus als je hem daar hebt gezien, is er niets vreemd daaraan”, zegt Doekhie in gesprek met de redactie van Waterkant.Net.

De politicus voert aan dat de rechters bij het Hof ook een plaatselijke schouw (ook descente genoemd) hebben gepleegd bij het Fort Zeelandia, waarbij uitdrukkelijk de vraag aan een getuige is gesteld of die op de bewuste avond van de moorden schoten heeft gehoord. De getuige verklaarde hierbij dat die inderdaad schoten heeft gehoord, maar niet te hebben gezien wie de schieter was. Deze getuige benadrukte ook dat hij Bouterse op dat moment ook niet heeft gezien.

“Dan zegt mijn rechtsgevoel mij dat de kous af is. Want op grond waarvan ga je iemand vonnissen als niemand heeft gezien, kan verklaren of hard kan maken met bewijzen?”, aldus de NDP’er.

Doekhie stelt verder dat bepaalde verklaringen bij het Openbaar Ministerie en de rechters mogelijk door echte aardsvijanden van Bouterse zijn afgelegd. De zaak tegen de ex-legerleider en overige verdachten staat voor vrijdag 31 maart weer op de rol bij het Hof van Justitie. Dan zullen de raadslieden moeten pleiten tegen het strafvoorstel van het Openbaar Ministerie.

Waarnemend procureur-generaal Carmen Rasam heeft in januari in hoger beroep 20 jaar gevangenisstraf geëist tegen Bouterse voor moord. Zij vorderde ook gevangenneming van hem. Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, is er 100% zeker van dat er dit jaar nog vonnis zal worden gewezen door de rechters bij het Hof van Justitie. Dat verwacht hij medio tot eind 2023. Recent heeft Humphrey Tjin Liep Shie, de veiligheidsadviseur van president, ook aangegeven dat veiligheidsdiensten in Suriname in staat zijn om Bouterse op te pakken indien de rechters in hoger beroep hem veroordelen.