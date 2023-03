President bezoekt Haïtiaanse kerk in Saramacca

President Chandrikapersad Santokhi heeft zondag een bezoek gebracht aan de Haïtiaanse gemeente Church of God prophecy Suriname aan de mr. P. Chandishawweg in het district Saramacca. Het bezoek is samen met belangenbehartigingsorganisatie Team Haïti onder leiding van ondernemer Jean “Saya” Mixon afgelegd.

Het staatshoofd zei aan de kerkgangers dat er vele uitdagingen op ons afkomen, waarop wij geen invloed hebben, maar die wel impact op ons leven hebben. Alleen door middel van eenheid, samenwerking en gebed kunnen deze uitdagingen volgens hem worden overwonnen.

Santokhi gaf verder aan dat hij zich zal blijven inzetten in Caricom- verband om ook oplossingen te helpen vinden voor de problemen op Haïti. Hij informeerde de aanwezigen ook over de distributie van voedselpakketten en de SRD 1.800 sociale steun. Santokhi vertelde ook dat de regering zich inzet voor training en begeleiding van jongeren.

Ten slotte gaf de president aan dat de regering de input van eenieder zal meenemen en door zal gaan met de missie om Suriname weer gezond en leefbaar te maken.