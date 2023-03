Dinsdag opening militaire jungletrainingen 2023 in de Ayoko kazerne

Op dinsdag 28 maart vindt de opening van de Militaire Jungletrainingen 2023 in de Ayoko kazerne plaats. Dit jaar voert het Commando Zeestrijdkrachten met het Korps Mariniers de Jungle Warfare (Instructor) Course uit in Suriname.

120 mariniers en militairen van de Nederlandse Luchtmobiele Brigade nemen samen met Surinaamse militairen deel aan deze course.

De JW(I)C wordt op 28 maart geopend met onder andere president Santokhi, minister Krishna Mathoera van Defensie en de Nederlandse brigade-generaal der mariniers, Jan Hut (directeur Operaties tevens commandant Korps Mariniers ).

Naast de opening zal ook de donatie plaatsvinden van enkele vrachtwagens (type 4-tonner) inclusief een systeem waardoor de vrachtwagens passagiers veilig kunnen vervoeren.