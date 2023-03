Aquaplaning speelde mogelijk rol bij bizar dodelijk ongeval met drie Porsches

Afgelopen weekend kwamen vier Nederlanders om het leven bij een verkeersongeval in Duitsland, waarbij drie Porsches betrokken waren. Hoewel het onderzoek nog loopt, vermoedt de politie dat aquaplaning een grote rol heeft gespeeld.

Bij dit verschijnsel verliest een band grip op een nat wegdek. Een voertuig wordt dan tijdelijk onbestuurbaar.

Volgens de NOS deden de automobilisten zondag mee aan een rit van 9Miles, een organisatie in Purmerend voor autofans. Bij het ongeval net over de Nederlandse grens kwam de eerste Porsche met daarin een man en een vrouw, vermoedelijk in een slip als gevolg van het natte wegdek. De auto glipte door de vangrail en kwamen in een greppel terecht. (tekst loopt door onder video)

De bestuurder van de tweede Porsche zou het tweetal te hulp zijn geschoten. Hij parkeerde zijn auto op de vluchtstrook om te helpen. Toen ze allemaal op de vluchtstrook stonden, kwam de bestuurder van de derde Porsche aanrijden.

Door nog onbekende oorzaak verloor ook hij zijn grip op de weg. Vervolgens kwam hij tot botsing met het drietal. De vrouw en de man van de eerste Porsche waren op slag dood, de andere twee bestuurders bezweken later aan hun verwondingen.

Sportauto’s, zoals de Porsche 911, zijn vatbaarder gebleken voor aquaplaning dan andere auto’s. Door de combinatie van veel vermogen, vrij brede wielen, achterwielaandrijving en een licht voertuig is er sneller sprake van gripverlies.

De Duitse politie onderzoekt nog hoe het kon dat twee auto’s op dezelfde plek van de weg raakten op de A3 bij Elten in Duitsland.