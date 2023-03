Aangetroffen menselijke resten zijn van vermiste Milton Atipah (27)

De menselijke resten die op 18 maart in een in aanbouw zijnde woning in een zijsteeg van de Brielleweg in Suriname werden aangetroffen, zijn van de vermiste 27-jarige Milton Atipah. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat slippers, persoonlijke bescheiden en kleding die ter plaatse werden aangetroffen positief zijn herkend door de familie.

De doodsoorzaak is nog niet duidelijk, gezien het feit dat de resten van het lichaam al langere tijd daar moet hebben gelegen en uiteindelijk bijna alleen het skelet over is gebleven.

Milton was 13 december vorig jaar van huis vertrokken met de bedoeling naar het werk te gaan. In de middag was hij nog niet naar huis gekomen en ook niet te bereiken op zijn mobiel nummer. Hij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

Begin dit jaar verscheen zijn opsporingsbericht op de site van de Surinaamse politie.

De resten werden die 18e maart door enkele jongens, die bezig waren om vogels te vangen, aangetroffen. Na de ontdekking werd de politie gelijk gealarmeerd, die ter plaatse ging voor onderzoek. Hoe de man daar is beland is nog niet duidelijk. De afdeling kapitale delicten heeft de zaak in verder onderzoek.

Of de resten reeds zijn afgestaan aan de nabestaanden voor de uitvaart, is niet bekend.