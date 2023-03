VIDEO: Jongeman zonder rijbewijs rijdt Mark X en beschoeiing kapot

Een jongeman zonder rijbewijs heeft vanmiddag een Toyota Mark X en een beschoeiing van een inrit kapotgereden aan de Tout Lui Fautweg in Suriname.

Volgens omwonenden reed de bestuurder met een hoge snelheid over de weg. Op een bepaald moment verloor hij de controle over het stuur, waarna de wagen van de weg raakte en in een goot belandde.

Het voertuig knalde vervolgens tegen de beschoeiing van een inrit en klom deels weer uit de goot. In de wagen zater er drie personen. Allemaal bleven ongedeerd.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto uit de goot te halen en af te voeren naar berging.

De Verkeersunit van regio Midden heeft de zaak in onderzoek. Bekijk hieronder camerabeelden van het geval.