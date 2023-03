Arbeider gewond bij werkzaamheden met skidder

In Suriname is een arbeider donderdag gewond geraakt, tijdens werkzaamheden met een skidder. Dit gebeurde in het gemeenschapsbos te Witagrond in het Tibiti-gebied.

Een skidder is een stevige bosbouwtractor die dient voor het uitslepen van boomstammen in moeilijke terreinomstandigheden.

Vernomen wordt dat een deel van de skidder op de arbeider terecht kwam, waardoor hij gewond raakte. Hij werd door zijn collega’s naar de Spoedeisende Hulp vervoerd, omdat een helikopter te lang op zich liet wachten.

De politie van Zanderij werd ingeschakeld voor onderzoek. Het slachtoffer verkeert buiten levensgevaar.