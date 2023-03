Man die door inspecteur in buik was geschoten overleden

Een 23-jarige man in Suriname die in de nacht van 7 op 8 maart in zijn buik was geschoten door een politie-inspecteur, is gistermiddag overleden.

De overledene Singé D. was voornoemde nacht betrokken bij een schietincident voor de Centrale markt. Een inspecteur van politie R.R. (57) zou een schot hebben gelost tijdens een vechtpartij, waarbij Singé in de buikstreek werd geraakt.

Volgens de eerste verklaring van de politie zou de inspecteur door een groep jongens zijn aangevallen die hem vermoedelijk wilde beroven.

De gewonde man werd per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd ter verpleging. Na behandeling werd hij uit de ziekeninrichting ontslagen.

Gistermiddag werd hij in allerijl naar de Spoedeisende Hulp gebracht. Naar verluidt werd Singé dood binnen gebracht. Of zijn dood te maken heeft met het eerdere schiet-incident is niet duidelijk.

De zaak was eerder al aan de afdeling Onderzoek Politie Zaken (OPZ) overgedragen voor verder onderzoek. Onderzoek moet uitwijzen wat zich precies die avond ter plaatse heeft voorgedaan.