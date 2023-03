Man (61) onder bedreiging van mes beroofd door bekende

De 61-jarige Rattan C. kreeg de schrik van zijn leven toen hij woensdagmiddag door een bij hem bekende man, onder bedreiging van een mes is beroofd van zijn portemonnee. Dit gebeurde aan de Zuurzakweg in Suriname.

Het slachtoffer moest onder bedreiging van het mes zijn portemonnee inhoudende 600 SRD, een pinpas en moni karta, afstaan. De verdachte, die ook bij de Surinaamse politie bekend is als Kenny P., is na de beroving gelopen via de Bomaweg richting Kwarasang.

De politie van Santo Boma werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Het slachtoffer heeft geen letsels opgelopen. Van de verdachte ontbreekt nog elk spoor.