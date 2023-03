Zwaar mishandelde en overreden man aan verwondingen overleden

De man die zondag aan de Jarikabaweg zwaar is mishandeld en overreden door een personenauto, is dinsdag aan zijn verwondingen overleden in het ziekenhuis.

De politie van het bureau Jarikaba kreeg zondag omstreeks 23.00 uur een melding van een geval van openlijke geweldpleging aan de Jarikabaweg voor een Suribetshop. De wetsdienaren koersten naar de plek en troffen de man die niet aanspreekbaar was op het wegdek aan, meldde het Korps Politie Suriname.

Het slachtoffer had zwaar lichamelijk letsels aan zijn gehele lichaam en hoofd opgelopen en bloedde hevig. Met de ambulance werd hij voor medische behandeling afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, alwaar hij in de ziekeninrichting was opgenomen.

Volgens het voorlopige onderzoek is gebleken dat het slachtoffer een heftige woordenwisseling heeft gehad met enkele mannen. Bij die gelegenheid werd hij behoorlijk door de mannen afgetakeld met een eind hout.

Door de mishandeling viel het slachtoffer op het wegdek en werd hij overreden door een personenauto die op dat moment vanuit de Lakantaweg kwam en richting de Padiweg ging. Na de man te hebben overreden, is de automobilist doorgereden. De mishandelaars sloegen op de vlucht.

Na intensief speurwerk is het de politie van het bureau Jarikaba in samenwerking met het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) gelukt één van de verdachten aan te houden. Hij heeft toegegeven het strafbare feit met twee andere manspersonen te hebben gepleegd. De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Er wordt gewerkt aan de aanhouding van de twee kompanen.

De politie doet een beroep op de gemeenschap om alle informatie die kunnen leiden tot het achterhalen van bedoelde bestuurder en het voertuig door te spelen aan de politie van Jarikaba op de telefoonnummers 324002/328080, het Command Center op het nummer 115 en via de gratis tiplijn 179.