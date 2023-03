Surzwam-directeur: “Geen enkele machine van Surzwam in binnenland om goud te zoeken”

De recente uitspraken van ondernemer Jairadj ‘Pets’ Gajadien, over het reilen en zeilen binnen het staatsbedrijf NV Suriname Zwaar Materieel (Surzwam), kloppen niet. Dat zegt Ruben Durga, directeur van het staatsbedrijf. Hij benadrukt dat geen enkele machine van Surzwam NV ergens in het binnenland is ingezet om goud te zoeken, zoals Pets eerder beweerde.

Volgens Durga heeft Gajadien in het verleden ook soortgelijke ‘verhaaltjes’ verteld over twee graafmachines van de Surinaamse overheid die door een schoonzoon van de vicepresident zouden zijn ingezet in de goudconcessies. Ook die beweringen bleken niet te kloppen.

“Nu heeft u uw heil daar niet gehaald, dus probeert u Surzwam in een kwaad daglicht te brengen. Als je niet weet hoe het reilt en zeilt binnen Surzwam, wil ik u beleefd vragen om liever niets over Surzwam te zeggen. Als u iets persoonlijks hebt tegen Pretab Bissumbhar, dan denk ik dat u het liever met hem moet opnemen”, stelt Durga.

Volgens de Surzwam-directeur heeft Bissumbhar als president-commissaris van het staatsbedrijf slechts een uitvoerende taak als toezichthouder.

Durga zegt ook video’s op sociale media te hebben gezien waarin personen beweren dat Surzwam NV privéwerkzaamheden verricht. “Dat klopt. Surzwam is een NV, waarvan de aandelen van de Staat zijn. Wij als Surzwam NV mogen overal werken, zowel voor de Staat, particulieren en dergelijken. Wij moeten particulier werken, zodat wij geld kunnen genereren om onze machines te kunnen onderhouden”, aldus Durga.

Verder is de Surinaamse artiest, Giorno Tolud alias Bucaman, ondervoorzitter van de Werkgroep Ontwikkeling Winti Wai en Pontbuiten, niet te spreken over de bewering van Pets dat er SRD 33 miljoen (Ongeveer USD 1 miljoen) is uitgetrokken om projecten in voornoemde gebieden uit te voeren. Bucaman noemt deze bewering een leugen en stelt dat er een begroting voor deze projecten is gemaakt die niet eens op SRD 5 miljoen komt.

Indien Gajadien bewijzen wil, kan hij deze bezichtigen bij de artiest. “Saide yu e wraak? Omdat yu no man nyan ooktu. (waarom wordt je kwaad? Omdat jij niet mee kunt eten?)”, stelt Bucaman. Hij vindt dat Gajadien er een gewoonte van heeft gemaakt om mensen via de media te bekladden, wanneer hij zijn zin niet krijgt.

Het zou volgens Bucaman daarom goed zijn als vicepresident Ronnie Brunswijk, voor wie Gajadien als veldadviseur werkt, voorzichtig zou zijn en extra zou letten op Gajadien.

