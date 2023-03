Peppie ziet activisten als criminelen die het arme volk misbruiken

Ghettoleider Raynold van Els, meer bekend als Peppie, vindt dat de activisten in Suriname slechts uit zijn op het maken van geld. Vandaar dat zij tal van protestacties tegen het regeerbeleid organiseren, om zodoende ondersteuning van sponsoren te kunnen krijgen voor het zogenaamd bekostigen van deze activiteiten.

“Ik zie activisten als criminelen. Om geld nu in Suriname te kunnen verdienen, moet je een activist zijn. Je kondigt een actie aan en hierdoor kan je gemakkelijk geld via sponsoren binnenkrijgen. Want je weet dat je niets gaat kunnen veranderen”, zei de ghettoleider in onderstaand gesprek met DTV-Express.

Volgens hem wordt het arme volk misbruikt door deze activisten. “De activisten weten heel goed wat de reden is dat de economie van het land momenteel in zo een crisissituatie verkeert. Als je houdt van het land, dan werk je niet mee aan vernietiging van het land. Deze mannen voeren hun eigen agenda uit om zichzelf te verrijken. Dat is hun missie. Het zijn een stelletje criminelen die hun criminelen handelingen uitvoeren”, aldus Peppie.

Hij stelt reeds voor de protestactie van 17 februari ook gewaarschuwd te hebben dat zaken mis zouden lopen op die bewuste dag. Nu zijn veel personen brodeloos gemaakt, doordat hun zaken of werkplaatsen zijn leeggeplunderd. De ghettoleider vindt dat de aangekondigde ‘Alles Plat’ protestactie van 24 maart op niets slaat, omdat het logisch is dat subsidies afgeschaft moeten worden om de economie weer gezond te maken.

“Een ieder heeft het moeilijk, maar het ligt niet aan de president of vicepresident. Het ligt aan het economisch probleem. De leiders die voorheen zaten moesten het anders aangepakt hebben”, aldus Van Els: