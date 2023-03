Aan de Ringweg-Noord in Suriname, dichtbij de kruising gevormd door de Nieuw Charlesburgweg, is een busje in de goot langs de weg terechtgekomen.

Het eenzijdig verkeersongeval vond dinsdagochtend rond 10.00 uur plaats.

Het is niet duidelijk hoe de bestuurder met het voertuig in de goot is beland. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Een sleepwagen werd ingeschakeld om het busje uit de goot te halen.