Woning Lupsonweg volledig in de as gelegd door brand

Een laagbouw houten woning aan de Lupsonweg in Suriname, is dinsdagmorgen rond 07.30u geheel in de as gelegd door brand.

Ten tijde van de brand was niemand thuis. Vernomen wordt dat het huis aan een Penitentiaire Ambtenaar toebehoord. Een auto die op de inrit geparkeerd stond heeft brandschade opgelopen door de hitte.

De brandweer van Toekomstweg en de politie van Latour waren ter plaatse. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.

De woning was aangesloten op het netwerk van het Surinaamse energiebedrijf EBS en niet tegen brand verzekerd.