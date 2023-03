Vietnamees die met sekswerkster in taxi stapte beroofd door chauffeur en mede-inzittende

Een 41-jarige Vietnamese man in Suriname, die maandagavond bij een nachtclub met een sekswerkster in een taxi stapte, is beroofd door de taxichauffeur en een mede-inzittende die later instapte. Na de beroving lieten ze het slachtoffer alleen ter plaatse achter en reden met z’n drieën weg.

Vernomen wordt dat het slachtoffer tevens ondernemer een bezoek bracht aan een nachtclub aan de Zwartenhovenbrugstraat. Hij bestelde een taxi, waarna een zwarte Toyota Mark-X hem en de sekswerkster ophaalde. Onderweg stapte een andere man in de taxi, waarna de taxichauffeur naar Beekhuizen reed.

Bij een afgelegen plek bracht de taxichauffeur de auto rond 23.15u tot stilstand. Hij haalde vervolgens een vuistvuurwapen tevoorschijn. De andere man die later was ingestapt, trok een mes. Beide mannen beroofden onder bedreiging van de wapens de ondernemer. De buit betreft 1.000 SRD, 1.000 USD en een mobiele telefoon.

Na de beroving lieten ze het slachtoffer alleen ter plaatse achter en reden richting Martin Luther Kingweg. Het slachtoffer kreeg hulp van een voorbijganger, die hem op zijn woonadres heeft afgezet.

De politie van Livorno kreeg de melding omstreeks 23.20u, die meteen naar de locatie reed. De aangifte van de beroving is reeds opgenomen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.