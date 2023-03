Ambassadeur Ho-Chong ontvangt Surinaamse diaspora en bursalen in China

Bursalen en de Surinaamse diaspora gemeenschap in China hebben onlangs een kennismakingsbezoek gebracht aan ambassadeur Pick Fung Ho-Chong in Beijing. Dit bezoek is de eerste activiteit van ambassadeur Ho-Chong, die werd georganiseerd door de overige uitgezonden staf van de ambassade, ten behoeve van de Surinaamse studenten in Beijing.

Pick Fung Ho-Chong is een Surinaams diplomaat. Zij werd in december 2022 beëdigd als nieuwe Surinaamse ambassadeur voor de Volksrepubliek China.

Vanaf november 2022 zijn er wederom nieuwe studenten uit Suriname (totaal 7) toegelaten tot universitaire studies (bachelor, master en PhD) in China. Ook Surinaamse diaspora bestaande uit trainees en Surinamers die er intussen werken, waren uitgenodigd voor de kennismaking.

Alle bachelor studenten beginnen hun voorbereidend jaar in Beijing op de Beijing Language and Culture University (BLCU), in verband met het zich eigen maken van de taal. Na afronding hiervan worden zij vervolgens naar hun diverse universiteiten in en buiten Beijing uitgezonden voor het volgen van een studie in de door hun gekozen studierichting.

Tijdens de kennismaking werden de studenten bemoedigend toegesproken door ambassadeur Ho-Chong die hen op het hart drukte om de geboden kans tot het volgen van een studie in China goed te gebruiken, en ook te leren van hun nieuwe omgeving, taal en cultuur. “Er is genoeg goeds over te nemen tot vorming, ontwikkeling en verrijking van de persoonlijkheid en mentaliteit”, benadrukte de ambassadeur.

Met de studenten is ook afgesproken dat zij, zoals gebruikelijk, betrokken zullen worden in activiteiten van de ambassade waarbij zij middels hun talenten een bijdrage kunnen leveren, om Suriname op een positieve manier uit te dragen. Ambassadeur Ho-Chong maakte ook van de gelegenheid gebruik om nadere individuele besprekingen te hebben met de studenten die daar behoefte aan hadden.

Tijdens deze activiteit heeft het ambassadepersoneel de aanwezigen getrakteerd op Surinaams eten, zodat zij weer het gevoel van Suriname konden ervaren. De ambassadeur gaf de studenten mee dat de deur van de ambassade altijd voor hun open staat en zij zich nooit alleen of verloren hoeven te voelen in het grote China