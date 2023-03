KLM Boeing na reparatie en inspectie vertrokken van luchthaven Suriname

De KLM Boeing 777-300 PH-BVC, die in de middag van maandag 6 maart bij de landing op de luchthaven in Suriname met een aantal beschadigde banden te maken kreeg, is vanmorgen eindelijk weer vertrokken naar Amsterdam.

Een woordvoerder van de KLM zegt aan Waterkant.Net dat het toestel langer in Suriname is gebleven dan verwacht, omdat de vliegmaatschappij stap voor stap de mogelijke oorzaken moest onderzoeken.

Een team van KLM Engineering & Maintenance was naar Paramaribo afgereisd om het mankement nader te analyseren en op te lossen. De oorzaak is nog niet vastgesteld.

Door het voorval was de landingsbaan van de Surinaamse internationale luchthaven onmiddellijk gesloten. Dit omdat het toestel in de keer lus stond. Een vliegtuig van de SLM dat al onderweg was vanuit Aruba, moest uitwijken naar Georgetown. In de avond werd de landingsbaan weer opengesteld met wat restricties.

Op de foto hieronder is te zien hoe een van de banden eruit zag na de landing.